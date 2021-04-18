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Giriş Tarihi: 18.4.2021 11:59

Avukatın zimmet suçuna 12 yıla kadar hapis istemi

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Avukatın zimmet suçuna 12 yıla kadar hapis istemi

Barosu'na kayıtlı avukat P.A. müvekkili 59 yaşındaki Songül T.'nin 16 bin 723 lirasını zimmetine geçirdi. Müvekkilinin şikayeti üzerine P.A. hakkında 12 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Barosu avukatlarından P.A.'nın davacı müşteki sıfatıyla, Bakırköy 10. İş Mahkemesinin ilamına istinaden, toplam 11 bin 447 lira alacağın tahsili amacıyla Bakırköy 4. İcra Müdürlüğü'nün dosyası üzerinden yürüttüğü icra takibi anlatıldı. İddianamede, icra takibi sırasında reddiyat makbuzu karşılığında 16 bin 723 lira tahsil ettiği halde 59 yaşındaki müvekkili Songül T.' ye vermeyerek zimmetinde tuttuğu aktarıldı.

12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul barosuna kayıtlı şüpheli avukat P.A.'nın zimmet suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

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Avukatın zimmet suçuna 12 yıla kadar hapis istemi
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