Bakkal ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 18 Nisan Bugün hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler saat kaça kadar açık?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile en çok merak edilen konular arasında market çalışma saatleri yer aldı. Ramazan ayında oruçlarını açmadan temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla bakkal ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arayanların sayısı bir hayli fazla. İftar sofrasını eksiksiz hazırlamak isteyenlerin alışverişlerini belirtilen saatler içinde tamamlaması gerekiyor. Kısmi kapanma uygulaması sebebiyle Cumartesi ve Pazar günleri marketler belirlenen saat aralıklarında hizmet veriyor. Buna göre; marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, 18 Nisan bugün hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler saat kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri 2021

İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi ile market çalışma saatleri değiştirildi. Son gerçekleşen Kabine Toplantısında tüm yurtta kısmı kapanmaya geçilmesi kararı alınırken bakkal ve marketlerin mesai saatleri de öne çekildi. Hafta sonu sabah saatlerinden itibaren temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıkmaya hazırlanan vatandaşlar internetten marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, marketler saat kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Yayınlanan genelge kapsamında BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri ile tüm detaylar duyurulmuş oldu. İşte açılış ve kapanış bilgisi ile 2021 market çalışma saatleri

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birlikte market çalışma saatleri araştırması başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeni geniş çaplı tedbirler alınmaya devam ederken değiştirilen market çalışma saatleri şöyle;