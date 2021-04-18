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Giriş Tarihi: 18.4.2021 07:05

Bakkal ve , kaçta kapanıyor? 18 Nisan Bugün hafta sonu sokağa çıkma yasağında ?

Bakkal ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 18 Nisan Bugün hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler saat kaça kadar açık?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Ramazan ayında oruçlarını açmadan temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla bakkal ve , kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arayanların sayısı bir hayli fazla. İftar sofrasını eksiksiz hazırlamak isteyenlerin alışverişlerini belirtilen saatler içinde tamamlaması gerekiyor. Kısmi kapanma uygulaması sebebiyle Cumartesi ve Pazar günleri marketler belirlenen saat aralıklarında hizmet veriyor. Buna göre; marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, 18 Nisan bugün hafta sonu sokağa çıkma yasağında ? İşte

İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi ile değiştirildi. Son gerçekleşen Kabine Toplantısında tüm yurtta kısmı kapanmaya geçilmesi kararı alınırken bakkal ve marketlerin mesai saatleri de öne çekildi. Hafta sonu sabah saatlerinden itibaren temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıkmaya hazırlanan vatandaşlar internetten marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, sorusuna yanıt arıyor. Yayınlanan genelge kapsamında , , , çalışma saatleri ile tüm detaylar duyurulmuş oldu. İşte açılış ve kapanış bilgisi ile 2021 market çalışma saatleri

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birlikte market çalışma saatleri araştırması başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeni geniş çaplı tedbirler alınmaya devam ederken değiştirilen market çalışma saatleri şöyle;

Bakkal ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 18 Nisan Bugün hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler saat kaça kadar açık?

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri saat 19:0-05:00 olarak değiştirilmişti. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak. , , , ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri hafta içi saat 10:00-18:00 hafta sonu 10.00- 17.00 olarak belirlendi. Bakkallar ise sabah saat 07:00'den itibaren hizmet vermeye devam edebilecek

Bakkal ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 18 Nisan Bugün hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler saat kaça kadar açık?

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmı Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede ile ilgili bilgiler de yer aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

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Bakkal ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 18 Nisan Bugün hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler saat kaça kadar açık?
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