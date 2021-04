Bilgisayar oyunu oynayarak çalışıyorlar

Ela Game Studio, 2020 Ekim ayında başlayan yolculuğunda ilk 7 ayda 20'den fazla oyun geliştirdi. Bu oyunları dünya oyun pazarının lideri Amerika Birleşik Devletleri'nde testlere tabi tuttu. Gün geçtikçe daha kaliteli oyunlar geliştiren Ela Game Studio'nun 24 kişilik ekibi mobil oyun alanında başarılı çalışmalara imza atmak için var gücüyle çalışıyor.

Türk girişimci Murat Alagöz kurulan ekip mobil oyunlarda hypercasual kategorisinde oyunlar üretiyor. İyi oyun yapmanın bu işin yarısı olduğunu anlatan Murat Alagöz, "Reklam da bu işin diğer yarısı. Oyun testlerimizi Amerika'da yapıyoruz. Daha önce Beta Game ile Hindistan, Japonya, Brezilya'ya oyunlarımızı oralarda sunmuştuk. Şu an sadece Amerika'da test ettiriyoruz. Amerika'ya oyun ihraç ediyoruz. Yayınlanma kalitesinde olup olmadığını test eden yer Amerika. İOS için oyun yapıyoruz. Testten geçtikten sonra dünyanın her yerinden insanlar Apple Store üzerinden bu oyunları indirebiliyor. 24 kişilik bir çalışma ekibimiz var. İzmir ofisinde şu an 14 kişiyiz. İstanbul, İngiltere, Ankara'da ofis dışından çalışanlar var. Çalışma arkadaşlarımız mesaileri sırasında bilgisayar oyunu oynayarak rahatlıyorlar. Ayrıca oyun oynarken gözlerine çarpan bir ayrıntı bulabiliyorlar. Bu da kendi oyunlarımızı geliştirmemizi sağlıyor. Mesela ben günlük 12 saatlik çalışma sürem içinde 1 ile 1.5 saat oyun oynamak zorundayım. Bu işin bir parçası" dedi.

OYUN AKADEMİSİ

Geleceğe dönük planlarından da bahseden Alagöz, "Öncelikli hedefim ekibimi daha da güçlendirmek. Oyunder Kurucu Başkanı Tansu Kendirli ile birlikte yürüttüğümüz bir projemiz var. Bir akademi çalışması yapmayı planlamaktayız. Çünkü niteliksiz iş gücü her sektörün sorunu olduğu gibi bizim sektörümüzün de sorunu" dedi. Oyun sektörüne girmek isteyenlere önerilerde bulunan Alagöz, "Ekonomi bölümü mezunu kişiler oyunun para kazanma kısmı ile ilgilenebilir. Grafik tasarım mezunları görüntü ve butonlarının dizaynını yapabilir. Bilgisayar mühendisliği mezunları oyunun kodlamasını yapabilir" dedi.

BİONTECH'E YAZILIM YAPTIK

2004'de Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik bölümü mezun olduğunu söyleyen Alagöz, "Ege Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliğinde yüksek lisans yaptım. Ayrıca Ege Üniversitesi'nde ders verdim. Daha sonra elektrik otomasyon programlama firması kurdum. Kurduğum firma ile dünyaya çalıştım. Dünya ile iletişim kurma sebeplerinden biri de bu. Amerika, İrlanda, Azerbeycan, Suudi Arabistan ve Almanya'daki firmaların mühendislik yazılım ihtiyaçlarını karşıladım. Biontech aşısının Almanya'da üretim yerindeki elektrik otomasyon yazılımını diğer firmam olan ABT Endüstri yaptı. Dünyaya merhem olan aşının hizmet etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE OYUN SEKTÖRÜNDE PARLAYAN BİR STAR

Alagöz konuşmasına şu şekilde devam etti: "50 milyon dolar kazandıran oyunlar da var. 1 milyon dolar kazandıran oyunlar da var. Oyunların ücretlerini Apple ya da Google firmalara öderler. Ne kadar çok kaliteli oyun yaparsanız, ne kadar çok indirilirse o kadar kazanırsınız. Türkiye'deki kabiliyetli insan kaynağı arttıkça oyun pazarın devi olacağız. Yeteneklerimizi arttırmak biraz da gençlerimize düşüyor. Şu anda Türkiye oyun sektöründe parlayan bir star gibi görünüyor. Dünyanın en iyi ilk 500 oyununda 30-40 Türk firması yer alıyor. En iyi 10 mobil oyun içinde de en az bir tane Türk oyunu oluyor. İlk en iyi 10 mobil oyunun 6'sında Türk oyunları yer aldı. Hayalim ilk onda 10 Türk oyununun yer alması." Eşinin zaman zaman çocuklarına oyun için zaman sınırlaması koyduğu gibi kendisine de saat sınırlaması getirdiğini anlatan Alagöz, "Eşim bana da oyun için saat koyuyor. 13 ve 8 yaşında çocuklarımla birlikte oyun oynuyorum. Firmaya küçük kızımın ismini verdim. Ayrıca Ela'nın açılımı İngilizce Enjoyable Legendry Action. Yani Türkçesi Eğlenceli efsanevi aksiyon" şeklinde konuştu.