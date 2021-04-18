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Giriş Tarihi: 18.4.2021 23:28

Birinci kattaki evin penceresinden düşen kadın öldü

DHA
Birinci kattaki evin penceresinden düşen kadın öldü

'da, 1'inci kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen Güler Teke (79), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay, saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Güler Teke; kızı, yatalak damadı ve torunuyla oturduğu apartmanın 1'inci katındaki evlerinin penceresinden iddiaya göre, dengesini kaybederek düştü. 6 metre yükseklikten beton zemine düşen Teke, ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Güler Teke, götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güler Teke'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



'BÜYÜK İHTİMALLE DÜŞMÜŞ'

Öte yandan, olay yerine polis ekipleriyle gelen Güler Teke'nin oğlu İbrahim Teke, gazetecilerin sorusu üzerine, "Ben de bilmiyorum. Anlattıklarına göre camdan düştü mü artık ne oldu bilmiyorum. Yani büyük ihtimalle düşmüş ya da oradan atmış kendini" dedi.

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Birinci kattaki evin penceresinden düşen kadın öldü
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