Bitlis’te 12 odalı sığınak ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipler, Bitlis Merkeze bağlı Aşağıbalcılar Köyü kırsalında PKK tarafından araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

"Eren-11 Şehit Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş Eyüp Fidan 2021-11" adıyla düzenlenen operasyonda, yapılan arama-tarama faaliyetinde 12 odalı sığınak içerisinde 10 büyük tüp, 1 küçük tüp, 4 büyük pil, 1 akü, çok miktarda yaşam, giyim, mutfak ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler olay yerinde imha edildi. Sığınak ise kullanılmaz hale getirildi.