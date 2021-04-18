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Giriş Tarihi: 18.4.2021 14:44

’te 12 odalı sığınak ele geçirildi

CEREN KURTYE CEREN KURTYE
Bitlis’te 12 odalı sığınak ele geçirildi

’te İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında PKK’ya ait olduğu belirtilen 12 odalı bir sığınak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipler, Bitlis Merkeze bağlı Aşağıbalcılar Köyü kırsalında PKK tarafından araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

"Eren-11 Şehit Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş Eyüp Fidan 2021-11" adıyla düzenlenen operasyonda, yapılan arama-tarama faaliyetinde 12 odalı sığınak içerisinde 10 büyük tüp, 1 küçük tüp, 4 büyük pil, 1 akü, çok miktarda yaşam, giyim, mutfak ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler olay yerinde imha edildi. Sığınak ise kullanılmaz hale getirildi.

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Bitlis’te 12 odalı sığınak ele geçirildi
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