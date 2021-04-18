Bu drama yürek dayanmaz

Diyarbakır'da Vedat Bayram, inşaat firmasında çalışmak üzere gittiği Irak'ta geçtiğimiz Aralık ayında inşaattan düşerek hayatını kaybetti. Geriye gözü yaşlı bir eş ve üç yetim çocuk kaldı. Acılı aileyi ziyaret eden AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ailenin hem acılarını paylaştı. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşayan anne Songül Bayram, eşinin vefatından sonra Irak firması sahip çıkmadığı için maddi anlamda zor günler yaşadıklarını dile getirdi.

Irak firması ve bu firmaya bağlı taşeron olarak çalışan Türk firmasının üstlendiği projede çalışmak üzere Irak'a giden Vedat Bayram, 1 Aralık 2020 tarihinde görev yaptığı inşattan düşerek hayatını kaybetti. Bu tarihten sonra ailenin dramı başladı. İddiaya göre Irak firması yasal ve insani sorumluluklarını yerine getirmedi, Bayram'ın ailesine sahip çıkmadı. Bayram'ın eşi Songül Bayram, üç çocuğu ile birlikte tek başına yaşama tutunmaya çalışıyor. Anne Bayram, çocuklarına hem annelik hem babalık yaparken maddi sorunlar nedeniyle zor koşullarla mücadele ediyor.

"SİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte ziyaret ettiği ailenin acısını paylaşarak desteğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek sahipsiz olmadıklarını aktaran Beyoğlu, "Hayat imtihanlarla dolu. Sizin imtihanınız da buymuş demek. Umudunuzu yitirmeyin. Yalnız değilsiniz, sizi yalnız bırakmayacağız" diyerek genç anneyi teselli etti.

"IRAK FİRMASI İNSANİ DAVRANMADI"

Beyoğlu'nun ziyareti ve sözleri karşısında duygulanarak zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Songül Bayram, "Evimiz kira. Bu ay çıkmak zorunda kalacağız. Ödeme yapacak gücüm yok. Üç çocuğumla beraber zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyoruz. Eşimin vefatından sonra Irak firması bahaneler üreterek sahip çıkmadı. Ziyaretiniz ve desteğiniz bir nebze de olsa acımızı hafifletti. Yalnız olmadığımızı hissettirdiniz. Allah sizden razı olsun, hep dualarımızda olacaksınız" dedi.