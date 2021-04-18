Bugün marketler saat kaça kadar açık? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında bakkal ve A101, ŞOK, BİM marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi ile market çalışma saatleri değiştirildi. Son gerçekleşen Kabine Toplantısında tüm yurtta kısmı kapanmaya geçilmesi kararı alınırken bakkal ve marketlerin mesai saatleri de öne çekildi. Hafta sonu sabah saatlerinden itibaren temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıkmaya hazırlanan vatandaşlar internetten marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, marketler saat kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Yayınlanan genelge kapsamında BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri ile tüm detaylar duyurulmuş oldu. İşte açılış ve kapanış bilgisi ile 2021 market çalışma saatleri
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birlikte market çalışma saatleri araştırması başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeni geniş çaplı tedbirler alınmaya devam ederken değiştirilen market çalışma saatleri şöyle;
Gerçekleştirilen son kabine toplantısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri saat 19:0-05:00 olarak değiştirilmişti. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri hafta içi saat 10:00-18:00 hafta sonu 10.00- 17.00 olarak belirlendi. Bakkallar ise sabah saat 07:00'den itibaren hizmet vermeye devam edebilecek
BİM hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Kısmı Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgede market çalışma saatleri ile ilgili bilgiler de yer aldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).