Bursa Sahur Vakti saat kaçta? Bursa imsak ve sahur vakitleri

Ramazan Ayının ilk haftası sona ererken, Diyanet imsakiyesi üzerinden sahura kalkarak oruca niyet edecek olanlar Bursa Sahur Vakti saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

BURSA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 yılı Ramazan imsakiyesi aracılığıyla Bursa İmsak - sahur vakitlerine ilişkin tüm bilgiler şöyle;

BURSA SAHUR - İMSAK VAKİTLERİ

19 NİSAN PAZARTESİ

İMSAK: 4:41

İFTAR: 19:53

20 NİSAN SALI

İMSAK: 4:40

İFTAR: 19:54

21 NİSAN ÇARŞAMBA

İMSAK: 4:38

İFTAR: 19:55

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2021 yılı Ramazan Bayramı tarihleri şöyle;

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.