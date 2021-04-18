Büyük alimin mezarı kaldırımda sahipsiz kaldı!

Muğla Menteşe'nin Emibayzıd Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde, bir apartmanın önündeki kaldırımda bulunan mezarın halini görenler şaşırıyor. Muğla'nın değerleri alimlerinden olan Emirbayezıd'ın mezarının, ilk yapıldığı zamanlarda bir türbe şeklinde olduğu ifade ediliyor.
MEZARIN SON HALİ İÇLER ACISI
Zamanla artan yapılaşmalar sonucunda mezarın son halinin içler acısı olduğu görülüyor. Etrafının binalarla kaplı ve kaldırımın ortasında kalan mezarın korunması isteniyor. Emirbayezıd'ın mezarının üstünde hayatıyla ilgili önemli bilgilere yer veriliyor. Aslen Buharalı olduğu ve inşalara hak yolu ve doğru yolu göstermek için buraya geldiği söyleniyor.
Emirbayezıd Efendi'nin, Padişah 2. Selim ile 3. Murat dönemlerinde, Muğla'daki diğer önemli tarihi kişilikleri olan ve aynı zamanda isimleri şehrin diğer mahallerinde yaşatılan Şeyh Muslihiddin ve Şeyh Keramettin hazretleriyle aynı devirde yaşadığı rivayet ediliyor.
Bugün ise ismi Muğla'nın en büyük mahallerinde birinde yaşatılıyor. Fakat mezarını görenler hayrete düşüyor.