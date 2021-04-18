Büyük alimin mezarı kaldırımda sahipsiz kaldı!

Muğla Menteşe'nin Emibayzıd Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde, bir apartmanın önündeki kaldırımda bulunan mezarın halini görenler şaşırıyor. Muğla'nın değerleri alimlerinden olan Emirbayezıd'ın mezarının, ilk yapıldığı zamanlarda bir türbe şeklinde olduğu ifade ediliyor.

MEZARIN SON HALİ İÇLER ACISI

Zamanla artan yapılaşmalar sonucunda mezarın son halinin içler acısı olduğu görülüyor. Etrafının binalarla kaplı ve kaldırımın ortasında kalan mezarın korunması isteniyor. Emirbayezıd'ın mezarının üstünde hayatıyla ilgili önemli bilgilere yer veriliyor. Aslen Buharalı olduğu ve inşalara hak yolu ve doğru yolu göstermek için buraya geldiği söyleniyor.