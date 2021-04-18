Çarşaf altına girip seccade arkasına gizlendi

Kocaeli Kartepe İlçesinde yasak olmasına rağmen bir kahvehanenin açık olduğu, içerisinde bulunan kişilerin Koronavirüs tedbirlerine uymayarak oyun oynandığına dair bilgiler alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, ihbara konu iş yerine baskın yaptı.

Kahvehane içerisinde bulunan ve bir anda karşılarında polis ekiplerini gören kişiler, neye uğradıklarını şaşırdı. Kahvehanenin çatı katında yapılan aramalarda ise ortaya komedi filmini aratmayacak manzaralar çıktı. Bir kişi çarşafların ardında saklanırken, bir diğer kişi ise üzerine çarşaf örtüp, önüne seccade asılı bir sandalye koyup arkasında saklanırken yakalandı. İçeride yakalanan toplanan 18 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, maske ve mesafe tedbirlerine uymamaktan adli ve idari işlemler uygulandı. Ayrıca işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.