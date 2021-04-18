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Giriş Tarihi: 18.4.2021 09:47

Çarşaf altına girip seccade arkasına gizlendi

ABBAS ÇAKAR
Çarşaf altına girip seccade arkasına gizlendi

Kartepe İlçesinde bir kahvehaneye düzenlenen baskında,  trajikomik manzaralar yaşandı Kahvenin çatısına saklananlardan bir kişi polise yakalanmamak için üzerini çarşaf ile önüne de seccade asılı bir sandalye koyduğu görüldü.

Kocaeli Kartepe İlçesinde yasak olmasına rağmen bir kahvehanenin açık olduğu, içerisinde bulunan kişilerin Koronavirüs tedbirlerine uymayarak oyun oynandığına dair bilgiler alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, ihbara konu iş yerine baskın yaptı.

Kahvehane içerisinde bulunan ve bir anda karşılarında polis ekiplerini gören kişiler, neye uğradıklarını şaşırdı. Kahvehanenin çatı katında yapılan aramalarda ise ortaya komedi filmini aratmayacak manzaralar çıktı. Bir kişi çarşafların ardında saklanırken, bir diğer kişi ise üzerine çarşaf örtüp, önüne seccade asılı bir sandalye koyup arkasında saklanırken yakalandı. İçeride yakalanan toplanan 18 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, maske ve mesafe tedbirlerine uymamaktan adli ve idari işlemler uygulandı. Ayrıca işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

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Çarşaf altına girip seccade arkasına gizlendi
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