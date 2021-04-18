Çete, çeteyi dolandırdı

Kendilerini "Hacker" olarak tanıtan 3 dolandırıcı "Derin internette aradığınız tüm bilgileri satıyoruz" ilanlarıyla yarım milyon liralık vurgun yaptı. İddiaya göre çete üyeleri dolandırmak için insanların kimlik bilgilerine ulaşmak isteyen bir diğer çetenin üyelerini 100 bin lira dolandırdı. 3 dolandırıcı H.T. (27), E.S. (32) ile M.A. (24) gözaltına alındı. Üç kişinin adreslerinde bir miktar sahte para ele geçirildi. Bilgisayarlarda çok sayıda kişinin bilgilerine ulaşıldı. İnsanların kimlik bilgilerini satın almak isteyen ve dolandırılan diğer çetenin üyeleri Ü.U. (28) ile G.G. (33) de yakalandı. Soruşturma sürüyor. 2 firari çete üyesi daha aranıyor.