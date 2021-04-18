Çivi çakmak yasak iskele yapmak serbest

Tamamı sit alanı olan Adalar'ın tarihi dokusu, rant uğruna yok ediliyor. Adalar'da tarihi yapıda oturan bir vatandaşın çivi çakmak, boya yapmak gibi basit tamiratında bile izin alması gerekirken, Heybeliada İskelesi'nde hiçbir yetkili kurumun onayı olmadan genişletme inşaatına başlandığı ortaya çıktı. Mavi Marmara Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, işletmekte olduğu Heybeliada İskelesi'nin tadilat ve tamiratıyla ilgili 22 Ocak 2020'de İBB'den izin istedi. İBB'nin iştirak şirketi olan Şehir Hatları A.Ş. ise Mavi Marmara Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin başvurusunu kabul etti.İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş'ın imzasıyla yayınlanan 10 Şubat 2020 tarihli kararın ardından iskelede hummalı bir inşaat çalışması başladı. İskelenin yenileme işlerinin müteahhitliği ise Adalar Belediyesi'nin Meclis Üyesi Haluk Salih Derman'a verildi. SABAH'ın hakkındaki iddiaları sormak için ulaştığı Haluk Salih Derman ise "Hayır, ben yapmıyorum" diyerek telefonu kapattı. Sit alanında bulunan iskelenin büyütme inşaatının ruhsatsız olarak yapıldığı, kaçak yapı niteliğinde olduğu ortaya çıktı. Mavi Marmara Kooperatifi'nin Heybeliada'daki iskelenin genişletilmesi için İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan izin almadığı, ruhsat almadan da inşaata başladığı bildirildi. Gözler ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne çevrildi. İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün sit alanında bulunan kaçak yapılaşmayla ilgili harekete geçmesi bekleniyor.