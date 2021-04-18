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Giriş Tarihi: 18.4.2021 16:46

'da ikinci Millet Kıraathanesi Şehitler Parkına yapılacak

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çorum'da ikinci Millet Kıraathanesi Şehitler Parkına yapılacak

Belediyesi, Şehitler Parkında bulunan ve geçici nikah dairesi olarak kullanılan sosyal tesisi millet kıraathanesine çeviriyor.

Çorum Belediyesi, ilki Millet Bahçesi içerisinde yapılan Millet Kıraathanesinin ikincisini Şehitler Parkı içerisinde yapacak.

Aşıklar Tepesi olarak binilen Şehitler Parkında Millet Kıraathanesi yapımı için çalışmalara başlandı. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yardımcısı Zübeyir Tuncel, ve teknik personelle birlikte kütüphane yapılacak olan binada incelemelerde bulundu.

Başkan Aşgın, "İkinci Millet Kıraathanemizi Şehitler Parkımızın içerisinde bulunan sosyal tesisimizde yapıyoruz. Geçici olarak nikah dairesi olarak kullanılan belediyemize ait binayı restore ederek Millet Kıraathanesi olarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Gençlerimizin okuyabilecekleri, derslerine çalışabilecekleri güzel bir mekanı daha onların hizmetine sunmuş olacağız " diye konuştu.

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Çorum'da ikinci Millet Kıraathanesi Şehitler Parkına yapılacak
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