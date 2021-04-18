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Giriş Tarihi: 18.4.2021 16:46

Çoruminia açılış için gün sayıyor

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çoruminia açılış için gün sayıyor

’un kültür, turizm ve tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak olan Çoruminia’da açılış için gün sayılıyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın seçim dönemi vaatlerinden olan Çorumina'da sona gelindi ve açılış için gün sayılıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Aşgın, "Şehrimizin tanıtımı, kültürü ve turizmi anlamında çok önemli bir lokasyondayız. Seçim vaatlerimizden bir tanesinde daha son aşamaya geldik. Biz burayı iki cepheden düşündük: Şehrimizin tüm ilçeleriyle beraber tarihi ve kültürel varlığını ortaya çıkarmak. Şehrimize gelen insanların şehrimizle ilgili bir kanaat oluşturacakları, tanıtımı ve kültür bakımından çok önemli bir eser ortaya çıkmış oldu. İkincisi, park ve bahçeler müdürlüğümüzün bir kısmını şehrimizde ilk kez deneyeceği 32 farklı bitki türüyle rengarenk bir alan oluşturacağız" diye konuştu.

Etrafı surlarla çevrili 5 dönümlük bir alan 3 dönümü yeşil alan 2 dönümü de eserlerin teşhir edildiği alandan oluşan Çoruminia'nın Çorum'a değer katacağına inandığını vurgulayan Başkan Aşgın, "Önümüzdeki ay içerisinde burada mehterle, coşkuyla bir açılış yapacağız. Bu muazzam eser Çorum'a ve Çorumlulara şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Çoruminia açılış için gün sayıyor
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