Datça açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, saat 20.08'de, 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin 7.32 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 29.67 kilometre mesafede olduğu belirlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da, sosyal medya hesabından depremle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir. İlgili birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun Muğla." ANKARA