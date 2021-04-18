Denetimde polise yakalandı, "Eve gidiyordum" dedi

Evin bahçesinde yapılan kontrollerde 2 şahsın saklandığı tespit edildi. Saklanan şahıslara neden kaçtıklarının sorulması üzerine şahıslardan birisi, "Eve gidiyordum. Polisi görünce ceza yememek için kaçtım" dedi. Şahıslardan biri kimliğini gösterirken, diğeri ise kimliğini ibraz edemedi. Diğer kaçan 2 kişinin nerede olduklarını bilmediklerini söyleyen gençler gözaltına alındı.