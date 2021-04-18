Dolandırıcılardan sahte sipariş tuzağı

Pandemi nedeniyle eve kapanılan zamanlarda internet üzerinden yapılan online alışverişler kat kat arttı. Bunun sonucu olarak da evlere gelen kargolarda arttı. Bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar kendilerine pandemi ayarı verip yeni yöntemler ürettiler. Vatandaşlara gönderdikleri bir SMS ile "Sahte sipariş verdiniz, bu yüzden adınıza icra başlatıldı" diyerek vatandaşları istenilen numarayı aramaya yönlendiriyor. Aradıklarında ise kargo ve sipariş ücretini talep ediyorlar.

Telefonla arayarak kendilerini hakim, savcı, polis gibi tanıtıarak onlarca insanı dolandıranlar şimdi de yeni bir yöntem olan 'sahte sipariş' suçlaması ile harekete geçiyor. Tespit ettikleri numaralara 'Değerli müşterimiz son alım tarihi .... olan kargonuzla alakalı 11. İcra Mahkemesi tarafından hakkınızda sahte sipariş vermekten kaynaklı dava açılmıştır' mesajı gönderen dolandırıcılar, mesajı alan kişiden kendilerine ulaşmasını istiyor.

Bu telefonu arayan kişiye hiç sipariş vermediği halde 2 bin TL'lik borcu olduğu ve bunu ödemezse evine icra geleceği söyleniyor. Vatandaş sipariş vermediğini söylemeye çalışsa da dolandırıcılar; "Parayı ödemezseniz iki gün içinde icra gelecek" diyerek telefonu kapatıyor.