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Giriş Tarihi: 18.4.2021 09:05 Son Güncelleme: 18.4.2021 09:05

E-5’i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar

İHA
E-5’i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar

E-5 karayolunu boş bulan motosikletli iki sürücü, seyir halinde iken tehlikeli hareketlerde bulunarak trafiği riske soktular. Motosikletlerinin önlerini kaldıran sürücülerin tehlikeleri anları ise kameraya yansıdı.

Akıllara durgunluk veren olay akşam saatlerinde E-5 karayolunda kaydedildi. Trafikte seyir halinde olan iki motosiklet sürücüsü motosikletleri ile tehlikeli hareketler sergiledi. Hafta sonu kısıtlamasını fırsat bilen motosiklet sürücüleri trafikte makas atarak ve ön kaldırarak tehlikeye davet çıkardılar.

ÖNCE ÖN KALDIRDILAR SONRA MAKAS ATTILAR

E-5 karayolu Ankara istikametinde seyir eden motosikletlerin birinin plakasının olmadığı diğerinin ise plakasını görünmeyecek şekilde kapattığı görüldü. Sürücülerin araçların arasından makas atarak ilerledikleri görüldü.
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E-5’i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar
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