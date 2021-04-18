E-5’i boş buldular, motosikletleri ile şov yaptılar

Akıllara durgunluk veren olay akşam saatlerinde E-5 karayolunda kaydedildi. Trafikte seyir halinde olan iki motosiklet sürücüsü motosikletleri ile tehlikeli hareketler sergiledi. Hafta sonu kısıtlamasını fırsat bilen motosiklet sürücüleri trafikte makas atarak ve ön kaldırarak tehlikeye davet çıkardılar.E-5 karayolu Ankara istikametinde seyir eden motosikletlerin birinin plakasının olmadığı diğerinin ise plakasını görünmeyecek şekilde kapattığı görüldü. Sürücülerin araçların arasından makas atarak ilerledikleri görüldü.