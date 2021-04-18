Ekmek teknesi çalındı, polis buldu! Öpmeye doyamadı

Şanlıurfa'nın Yeşildirek mahallesinde yaşayan Aziz Kaya, akşam evinin önüne park ettiği minibüsü çalınınca büyük şok yaşadı. Olayı polise bildiren Aziz Kaya, bir hafta sonra müjdeli haberi aldı.

Olay yerine gelen ve olası güzergahlardaki tüm MOBESE görüntülerini kontrol eden polis ekipleri minibüsü bir sokakta terk edilmiş olarak buldu.

Aziz Kaya, polisin teslim ettiği ekmek teknesi minibüsünü defalarca öperek polis memurlarına teşekkür etti.

Aziz Kaya, "Bizim durumuz iyi değil, minibüs bizim ekmek teknemiz. Biz bayramdan sonra ailece minibüs ile Konya'ya çalışmaya gidecektik. Minibüs çalınınca dünyamız karardı. Ama Allah polisimizden razı olsun. Bir hafta boyunca aradılar ve ekmek teknemizi buldular. Tüm Emniyet Teşkilatına teşekkür ediyorum." dedi.