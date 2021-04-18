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Giriş Tarihi: 18.4.2021

‘Evi dağıtma’ diyen dedesini öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK

92 yaşındaki ., birlikte yaşadığı torununu evi dağıtmaması için uyardı. Çıkan kavgada torunu tarafından darp edilen yaşlı adam hayatını kaybetti

Beykoz'da 92 yaşındaki Recep A., aynı evde yaşadığı torununa iddiaya göre evi dağıtmamasını söyledi. Çıkan tartışmada yere düşen dede hayatını kaybetti. Olay, Ortaçeşme Mahallesi Berk Sokak'ta önceki gün meydana geldi. 92 yaşındaki Recep A. iddiaya göre aynı evde yaşadığı ve kendi adını taşıyan torunu 31 yaşındaki Recep A.'ya "Evi çok dağıttın, biraz daha düzenli ol" dedi. Dedesinin bu sözü üzerine ikili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre torun, dedesini bir süre darp etti. Yere düşen yaşlı adam kafasını çarparak hayatını kaybetti. Olayın ardından yakınları tarafından emniyete götürülen torun, polise teslim edildi.

TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelinin evine giden polis ekipleri arama yaptı. Aramalarda şüphelinin odasında poşetler içerisinde toz madde bulundu. Şüphelinin ifadesinde toz maddelerden, internetten aldığı tarifle uyuşturucu yaptığını söylediği ileri sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan torun Recep A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan toz madde üzerinde yapılan incelemelerde kimyasal maddelerin de bulunduğu belirlendi. Maddenin ne olduğu, kriminal incelemelerin ardından belli olacak.

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‘Evi dağıtma’ diyen dedesini öldürdü
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