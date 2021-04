Gazetecileri evinde ağırlar, sanatçıları tedavi ettirirdi

'HER ŞEYİ NASIL BİLİYOR?'

Özal, Türk Sanat Müziğini çok severdi. Ama Semra Hanım nedeniyle türkülere de meraklıydı. Hatta Semra Hanım'la birlikte İzmir Fuarı'na gidip İzzet Altınmeşe'yi dinlemişti.

Özallar; Osman Yağmurdereli, Yüksel Uzel ve Coşkun Sabah gibi dönemin flaş sanatçılarını evlerinde ağırlamıştı.

Özal Ailesi'ne en yakın sanatçılardan biri, kuşkusuz Coşkun Sabah'tı. Bir röportajımız sırasında Sabah'a Özal'ı sormuştum o da şunları anlatmıştı: "Turgut Özal beni, ben de kendilerini çok sevdim. Üstelik sadece iki dost gibi görüşmekle kalmadık, beni ailesinin içine de soktu... Hayran olduğum tarafı hafızasıydı.

Benim özgeçmişimi ezbere biliyordu.

Bir gün otururken radyo günlerimden, klasik koradaki yaşadıklarıma kadar her şeyi tarih tarih anlattı. Şaşırdım kaldım. Hatta 'Sayın Cumhurbaşkanım benim geçmişimi nasıl bu kadar iyi biliyorsunuz?' dedim, güldü. Çıkışta özel koruması olan Musa Bey'e 'Bu kadar şeyi nasıl biliyor?' diye şaşkınlıkla sordum. Bana şu yanıtı verdi: 'Coşkuncuğum farkında değil misin, şu an bir cumhurbaşkanının köşküne elini kolunu sallayarak giriyorsun.

Bu kadar rahat hareket edebilmen için hakkında çok iyi bir istihbarat yapılmış olması gerekmiyor mu?' O an, hakkımda ciddi bir istihbarat yapıldığını anladım."