Gazetecileri evinde ağırlar, sanatçıları tedavi ettirirdi



Siyasi görüşleri nedeniyle vatandaşlıktan çıkarılan Cem Karaca'ya iadeiitibarda bulundu. Yıllarca ülkesine hasret kalan Karaca, onun döneminde memleketine kavuşabildi. Büyük sağlık sorunlarıyla boğuşan Sadri Alışık'ı ABD'ye, Yüksel Uzel'i Zürih'e tedaviye gönderdi. Yüksel Uzel, kendisini yurt dışında beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e ameliyat ettiren Özal'a hep minnettar kaldı. Onun için "Sanatçı olmanın onurunu onun sayesinde yaşadım" diye beyanat verdi.



Kalbinden rahatsızlanan Adnan Şenses'i arayıp "Seni hemen tedavi ettirelim" diyen de oydu.

Şenses, bu ilgi karşısında o kadar sevinmişti ki, o günden sonra Özal'a hep 'Baba' diye hitap etti.

Kenan Evren tarafından sahne yasağı konulan Bülent Ersoy'un hayranlarıyla buluşmasını da Özal sağladı. Yine Zeki Müren'e 'Devlet Sanatçısı' unvanı vererek onu devlet katında onurlandırdı. Bodrum'da inzivaya çekildiği dönemde de sık sık Müren'i arayarak onu tekrar sahnelere dönmesi için yüreklendirdi.