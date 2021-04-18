Genç savcının ölümü yargıyı yasa boğdu

Malatya Doğanşehir Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı vefat etti.

Boyalı'nın Konya Meram Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü'nde gördüğü tedavi sırada Covid19 nedeniyle alındığı yoğun bakım ünitesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, genç savcının cenaze namazı 19 Nisan Pazartesi günü Hacı Veys Camii (Üçler Mezarlığı yanı )'nda öğle namazına müteakip kılınacak. Cenaze namazı sonrası Konya Üçler Mezarlığı'na defin edilecek.

Acı haberi Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Başsağlığı dileyen Yılmaz şunları kaydetti: "Değerli meslektaşımız, Malatya/Doğanşehir C. Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı dilerim. Makamı cennet olsun."

İLK GÖREV YERİYDİ

Öte yandan Doğanşehir Adliyesi'nin genç savconın ilk görev yeri olduğu öğrenildi.