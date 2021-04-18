Güvenlikten e-ticarete uzanan başarı hikâyesi

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde yaşayan Çağrı Sağırlar, kimi zaman pazarda tezgâhtarlık, kimi zaman ise güvenlik görevlisi olarak geçirdiği hayatını dijital dönüşüm projesine katılarak değiştirdi. Ailesinin bin bir emekle ürettiği ürünleri dijital pazarla buluşturan Sağırlar, aylık yirmi bin Türk Lirası gelir elde ediyor.

Erdemli Belediyesi bünyesinde başlatılan, 'e-ticaret dijital dönüşüm projesi' kapsamında eğitim alan ve aynı ekiple yoluna devam eden Çağrı Sağırlar, başarısıyla gençlere örnek oluyor.

Limondan avokadoya, ev yapımı biber salçasından reçellere varıncaya kadar tarlada ve evde ürettiklerini gelire dönüştüren aile çalışmalarını limon bahçesi içerisindeki evlerinde devam ettiriyor.

Alın teri ekenlerin, emeklerinin karşılığını alması için mücadele ettiklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, dijitalleşen dünyanın değişimine ayak uydurduklarını ifade etti.

Başkan Tollu, "Dünyada hızla bir değişim var hızla bir dönüşüm var. O değişimi gerçekten gözlemleyebiliyoruz. Bu değişime ayak uyduramayan toplumların hayatlarını sürdüremedikleri muhakkak. Her alanda olduğu gibi ticarette de hızlı bir değişim ve dönüşüm hamlesi var. Pandemi döneminde ticaretinde dijitalleştiğini görüyoruz. Malumunuz pandemiden dolayı birçok firmalar devasa firmalar kapılarına kilit vururken, bu dönüşüme ayak uyduranlar, bu değişime ayak uyduran firmaların hayatlarını en iyi şekilde sürdürdüklerini ve karlılıklarını arttırdıklarını görüyoruz. Bu düşünce de bize, gelişen süreç de bize ticaretinde dijitalleşebileceğinin en güzel örneğini verdi. Erdemlimizde de tabi dünyanın en kaliteli ürünleri yetişiyor. Dünyanın en kaliteli ürünleri dünya pazarıyla buluşma noktasında da elbette sıkıntılar vardı. Biz bu girişimcilere örnek olması düşüncesiyle ve dünyadaki bu değişime ayak uydurmasından dolayı malumunuz e-ticaret projesini başlattık. E-ticaret projesine yüzlerce girişimcimiz eğitime katıldılar. Eğitimlerini bitirdiler ve şuanda kendi işlerini kurmanın hazzını birlikte yaşıyoruz. Yaptığımızı projenin ne kadar isabetli olduğu, ne kadar değişen şartlara uygun olduğunun en güzel şekilde gözlemliyoruz. Belediyeler tabi insanların doğumundan ölümüne kadar insanların fıtratına uygun doğasına dokusuna uygun hizmet üretmek durumundalar. Bizde Erdemli Belediyesi olarak değişen şartlarda sadece klasik belediyeciliğin dışında değişen durumlara göre insanlarımızın yaşam kalitesini arttırılması, hayat standardının yükseltilmesiyle alakalı projeler üretmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi Erdemli Belediyesi hizmetinde olduğu kentin, kentlinin çağa en güzel şekilde ayak uydurmasını sağlayan ve öncülük eden belediye konumundadır. Bu konumumuzu sürdüreceğiz" diye konuştu.

GENÇLERE ÖRNEK PROJE

Erdemli e-ticaret dijital dönüşüm projesinde, iyi bir eğitimden geçerek bu yola çıktığını ifade eden Çağrı Sağırlar, "Erdemli Belediyesi'nin yapmış olduğu dijital dönüşüm projesi kapsamında babamın telefonuna göndermiş olduğu bir mesajla başladı. Bu süre zarfında babam ilk eğitime gitti. Kendisi için değil de bu noktada benim devreye girmem gerektiğini söyledi. Ve bende belediyenin bu projesinin eğitimine gittim. Eğitimin ikinci gününde kararımı kesinlikle verdim. Ve bu proje doğrultusunda kendi şirketimi kuracağım ve kendi işimi yapacağım. Çok başarılı bir eğitim sürecinden sonra çok kısa bir sürede kendi şirketimizi kurduk. Daha öncesinde çok fazla işle uğraştım. Bunların içerisinde pazarda tezgâhtarlıkta yaptım. İnşaatta bekçilikte yaptım. Kendi üniversitemi okuduğum dönemlerde avukatlık bürosunda da çalıştım. Çok fazla bilgi ve birikimim vardı, iş hayatı konusunda. Ama kendimin bir şeyler yapması gerekiyordu, kendi işimi yapmam gerekiyordu. Ve bizim hali hazırda benim babamın dedemden kalma bahçesine yıllardır baktığı yetiştirdiği ürünleri vardı. Ve bu proje bizim için anahtar oldu. Bu anahtarı biz çok güzel bir şekilde kullandık. Ve ondan sonra bu işin temelleri atılmaya başlandı. Tabi bura da belediyenin bize sağlamış olduğu destek paha biçilemez. Bir ay kadar kısa bir süre içerisinde ben ayda 20-30 tane sipariş almaya başladım. Ve şuan çok şükür haftada 80'in üzerinde sipariş alıyoruz. Ayda 350 bazen 400 siparişi buluyoruz. Bu da bizim hem başarımızı gösteriyor, hem de insanların bizlere olan güvenini ve ürünlerimize olan güvenini gösteriyor. Bundan dolayı da çok mutluyum. Bu sistem sayesinde ben şuan aylık 20 bin liranın üzerinde ciro yapabiliyorum. Bu da gerçekten, bizim bu işe çok daha fazla sıkı sıkıya bağlanmamızı sağlıyor" diye konuştu.

AİLENİN ASIRLIK MEYVE AĞAÇLARI DEĞER BULUYOR

Ailenin mutluluğu ise yüzlerinden okunuyor. Oğullarının yürüdüğü yolda yanında olduklarını ve bir aile şirketi olarak devam ettiklerini ifade eden Baba İsmet Sağırlar, "Alın terimizi toprağa akıtıyoruz, toprakta bize karşılığında ürün, mahsul veriyor. Biz şimdiye kadar çevremizdeki kişilerin e-ticaretten satış yaptıklarını görüyorduk, duyuyorduk, takip ediyorduk, neden biz yapmayalım dedik. Biz ailece bu işi yapan oğlumuzun hep arkasındayız. Gücümüzün yettiğince yapıyoruz. Ürünlerimizi kendimiz toplayıp kendimiz yetiştiriyoruz. Kendimiz paketliyoruz. Kendimiz ambalajlıyoruz. İlk elden tüketiciye sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu

Anne Aybike Sağırlar ise işin mutfağından çalışıyor. Oğluyla gurur duyduğunu ifaden eden Anne sağırlar, "Gurur duyuyorum böyle bakınca, bir emek var, bir iş var. Bu işinde iyiye gidebilmesi için herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Herkes paylaşım içinde. Görev dağılımı yapılıyor, kendi aramızda" diye konuştu.

Öte yandan projeye katılmak isteyenler Erdemli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü üzerinden bilgi alabiliyor.