İftar öncesi 'yemek' nedeniyle tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Sivas'taki olay, kent merkezi Karşıyaka Mahallesinde tek katlı evde meydana geldi. 60 yaşındaki Rahmi P. ve 60 yaşındaki Mevlüde P. çifti, iftar öncesinde "yemek yapma" meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma esnasında Rahmi P., 8 çocuğun annesi olan eşini bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.