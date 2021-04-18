İhanet kavgasında eniştesini öldürdü

İddialara göre olay şu şekilde gelişti. Necmi Akgüneş'in eşi, aldatıldığını düşünerek, şüphe duyduğu kadın ile konuşmaya gitti. Bu esnada kocası da olay yerine geldi. 3'lü arasında bir anda sözlü olarak çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KAYINBİRADERİ GELDİ

Bir fırında şoför olarak çalışan 4 çocuk babası Necmi Akgüneş, eşi ve ismi öğrenilemeyen kadın arasında kavga devam ederken, olayı haber alan Akgüneş'in kayınbiraderi Mehmet Emin Ö'de kısa süre sonra olay yerine geldi. Akgüneş ile Mehmet Emin Ö. Arasında sözlü başlayan tartışmada bir anda kavgaya dönüştü.

KURTARILAMADI

Necmi Akgüneş ile Mehmet Emin Ö. Üzerinde bulunan silahı çıkartarak eniştesine ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı Akgüneş'e yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Akgüneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren Mehmet Emin Ö. Jandarma tarafından gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.