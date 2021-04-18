İstanbul İmsakiye 18 Nisan 2021: İstanbul'da bugün sahur ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının ilk haftasının sonuna yaklaşıldı. 16 milyonun üzerinde nüfusu barındıran İstanbul'da iftar hazırlıklarına başlandı. Vatandaşlar bu mübarek günde iftar ve sahur vakitleri ne zaman sorusuna yanıt arıyor. "İstanbul'da bugün sahur ve iftar saat kaçta?" sorusu İstanbul İmsakiye ile yanıt buluyor. İşte, 18 Nisan 2021 İstanbul iftar ve sahur vakitleri..

18 NİSAN SAHUR VAKTİ İSTANBUL

Ramazan ayının en kıymetli vakitlerinden biri de sahur vaktidir. Zira sahur yemeğine kalkan bir Müslüman hem sabahın en hayırlı vaktinden nasibini alır hem de güne erken başlama imkanı yakalar. Bu vakti oruca niyet ederek, namaz kılarak ve tövbe ederek geçiren Müslümanlar o günden daha çok verim alır. İstanbul'da bugün iftar vakti saat 19:53'te başlayacak. Bu vakitte orucunu açan vatandaşlar, 19 Nisan için sahura saat 04:39'da kalkacak.

İstanbul için bir haftalık sahur ve iftar vakitleri listesi...

19 NİSAN PAZARTESİ

İMSAK VAKTİ - 4:39

İFTAR VAKTİ - 19:54

20 NİSAN SALI

İMSAK VAKTİ - 4:37

İFTAR VAKTİ - 19:56

21 NİSAN ÇARŞAMBA

İMSAK VAKTİ - 4:35

İFTAR VAKTİ - 19:57

22 NİSAN PERŞEMBE

İMSAK VAKTİ - 4:33

İFTAR VAKTİ - 19:58

23 NİSAN CUMA

İMSAK VAKTİ - 4:31

İFTAR VAKTİ - 19:59

24 NİSAN CUMARTESİ

İMSAK VAKTİ - 4:29

İFTAR VAKTİ - 20:00

25 NİSAN PAZAR

İMSAK VAKTİ - 4:28

İFTAR VAKTİ - 20:01

İSTANBUL İMSAKİYE 2021