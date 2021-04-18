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Giriş Tarihi: 18.4.2021 14:08

’de kumar oynayanlara 480 bin lira ceza

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de kumar oynayanlara 480 bin lira ceza

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen baskınlarında koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 208 kişiye 480 bin 523 lira para cezası kesildi.

İzmir Jandarma İl Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesindeki Yaka, Beşyol ve Naldöken mahallelerinde kumar oynandığı belirtilen 7 depo ile 2 sendika binasına baskın düzenledi. Kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 208 kişiye, 480 bin 523 lira ceza kesildi. Ekiplerce kumar oynamakta kullanılan malzemelere el konuldu. Kumar oynamak için yer temin ettiği tespit edilen 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunduğu belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı.

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İzmir’de kumar oynayanlara 480 bin lira ceza
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