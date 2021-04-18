Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan'ın kaçıncı günü? Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nin fazileti!

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 2021 Kadir Gecesi tarihi vatandaşların Ramazan konusunda en çok merak ettikleri arasında yer alıyor. Tüm İslam aleminin ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek için hazırlandığı Kadir Gecesi 2021 ne zaman? sorusu merak ediliyor. Ramazan'ın 26. gününü 27. gününe bağlayan Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü? İşte, bu kutlu gecenin Diyanet Dini Günler Takvimi'ne göre tarihi ve bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nin fazileti...
KADİR GECESİ RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?
Kadir Gecesi her yıl Ramazan ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece olarak kabul edilmektedir. Bu gece bin aydan daha hayırlı kabul edilmektedir. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala, Müslümanlar sema kapılarının açıldığı bu mübarek gecede tövbe edip ibadetlerini gerçekleştirir.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri her yıl olduğu gibi bu yıl için de dini günleri kapsayan bir takvim yayınladı. 2021 Dini Günler Takvimi'ne göre, Ramazan ayının 26. günü olan Kadir gecesi bu yıl 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. 2021 Kadir Gecesi ne zaman? sorusu böylece cevap buluyor.
KADİR GECESİ FAZİLETİ NEDİR?
Müslüman alemi kadar İslamiyet'le yeni tanışanların da en çok merak ettiği konulardan biri "Kadir Gecesi nedir?" sorusuyla karşımıza çıkar. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gecedir. Bu gecede sema kapıları açılır, tövbe ve dualar kabul olur. Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, "Fażlu leyleti'l-Ḳadr", 1; Müslim, "Ṣalâtü'l-müsâfirîn", 175-176).
BİN AYDAN HAYIRLI KADİR GECESİ ANLAMI NEDİR?
Bin aydan hayırlı olan bu gece hakkında müstakil bir sure indirilmiştir: "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." (Kadîr suresi, 1-5) buyurduğu müstesna bir gecedir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339)
KADİR GECESİ'NİN ÖZELLİKLERİ VE ALAMETLERİ
Leyle-i Kadir ya da Leyletü'l-Kadr olarak da adı geçen Kadir Gecesi gökyüzünün ve havanın eşsiz bir güzellikte olduğuna dikkat çekilir.Kadir Gecesi hava açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesi'nde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: "Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi." Bu mübarek geceye Duhan Suresi'nde de yer verilir. "Biz Kur'an'ı kutlu bir gecede indirdik." (Duhân suresi, 3)
KADİR GECESİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Kadir Gecesi yapılacak ibadetler arasında en başta bu günü oruçlu geçirmek ve namazları aksatmamak gelir. İftardan imsak vaktine dek edilen dualar ve tövbeler kabul olmaktadır. Peygamberimiz (s.a.v) "Kadir Gecesi'nde bir defa Kadir Suresi'ni okumak başka zamanda Kur'an-ı Kerim'i hatmetmekten daha sevaptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibadet etmek bir ay her geceyi ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir" buyurmuştur.
RAMAZAN'IN SON ON GECESİ NEDEN DAHA HAYIRLI?
Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i'tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, "Fażlu leyleti'l-Ḳadr", 5; "İʿtikâf", 1; Müslim, "İʿtikâf", 1-5; Tirmizî, "Ṣavm", 73). Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir gecesinde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, "Daʿavât", 84; İbn Mâce, "Duʿâʾ", 5). Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.
KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR
Aişe demiştir ki; Hz. Muhammed (s.a.v) 'e:
"- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):
"- Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).
KADİR SURESİ OKUNUŞU
Bismillâhirrahmânirrâhîm.
İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.
Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.
Leyletülkadri hayrün min elfişehr.
Tenezzelülmelâiketü verrûhu
fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.
Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.
KADİR SURESİ TÜRKÇESİ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail), Rabb'i'nin izni ile her iş için (semadan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.