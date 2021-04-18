Kadir Gecesi ne zaman ve Ramazan'ın kaçıncı günü idrak edilecek? Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 2021 Kadir Gecesi tarihi vatandaşların Ramazan konusunda en çok merak ettikleri arasında yer alıyor. Tüm İslam aleminin ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek için hazırlandığı 2021 Kadir Gecesi ne zaman? sorusu merak ediliyor. Ramazan'ın 26. gününü 27. gününe bağlayan Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü? İşte, bu kutlu gecenin Diyanet Dini Günler Takvimi'ne göre tarihi ve bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nin fazileti...

KADİR GECESİ RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

Kadir Gecesi her yıl Ramazan ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece olarak kabul edilmektedir. Bu gece bin aydan daha hayırlı kabul edilmektedir. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala, Müslümanlar sema kapılarının açıldığı bu mübarek gecede tövbe edip ibadetlerini gerçekleştirir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Diyanet İşleri her yıl olduğu gibi bu yıl için de dini günleri kapsayan bir takvim yayınladı. 2021 Dini Günler Takvimi'ne göre, Ramazan ayının 26. günü olan Kadir gecesi bu yıl 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. 2021 Kadir Gecesi ne zaman? sorusu böylece cevap buluyor.