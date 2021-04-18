Kanser ve koronavirüs tedavisi gören 28 yaşındaki genç savcı hayatını kaybetti

22. dönem Konya Cumhuriyet Savcı adayı iken Hakimler ve Savcılar Kurulu kurası ile 2019 yılının Mayıs ayında Cumhuriyet Savcısı olarak Malatya'nın Doğanşehir ilçesine atanan Sultan Beyza Boyalı'ya kısa süre önce kanser tedavisi konuldu. Kanser tedavisi gördüğü sırada koronavirüse yakalanan genç savcı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sultan Beyza Boyalı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Daire Başkanı Halil Koç, sosyal medya hesabından, "Değerli meslektaşımız; Malatya/Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Meslektaşımız Sultan Beyza Boyalı'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" paylaşımında bulundu.

Sultan Beyza Boyalı'nın cenazesi Konya'da öğle namazına müteakip Üçler Mezarlığında toprağa verilek.