Karantinadaki sürücü servis minibüsü kullanırken yakalandı

Aksaray'da koronavirüslü şahıslarla temaslı olduğu için 8 gün önce ev karantinasına alınan Veysel B. (44) karantina kurallarını ihlal ederek çalıştığı firmanın servis aracı ile bir lokantanın çalışanlarını almak için trafiğe çıktı.Uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından durdurulan servis minibüsünün sürücüsü Veysel B., ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirildi. Ayrıca pandemi kapsamında sorgusu yapılan sürücünün karantina sürecinde olduğu tespit edildi.Bunun üzerine polis ekiplerince olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri istendi. Kısa sürede uygulama noktasına gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından sorgulaması ve izlenimi onaylanan servis şoförü ambulansla Cemalettin Aksaray-i Yurt Müdürlüğü'ne götürüldü.Veysel B.'nin burada 10 gün süreyle karantinada tutulacağı öğrenildi.