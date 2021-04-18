Kavgayı ayırmak isteyen polis memuru ve bekçi bıçaklandı

Kırıkkale'de aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı. Yaralananlar arasında kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru ve bir bekçinin de olduğu öğrenildi.

İddialara göre; akrabası O.Ç'yi şikayet etmek için Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden S.A. adlı kişi ve O.Ç. polis merkezinden çıkışta karşılaştı. S.A ve O.Ç. arasında başlayan tartışma yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada S.A bıçakla yaralanırken, O.Ç ise darp edildi.

Kavgaya müdahale etmeye çalışan polis memuru Ayetullah Kızılarslan sırtından, bekçi Ekrem Dinç ise elinden bıçakla yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru ve bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan S.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.