İstanbul genelinde kendilerine polis süsü vererek yabancı uyruklu turistleri arama yapma bahanesiyle yağmalayan şüpheliler yakalandı. 10 farklı eylemde 1 milyon liraya yakın vurgun yapan sahte polisler Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kendilerine polis süsü verip arama yaptıkları turistleri soydular | Video

Yakalanan şüphelilerden Javad J. isimli şahıs yakalama sırasında polis ekiplerine bıçak çekmesi üzerine kademeli olarak zor kullanılarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

HEPSİ TUTUKLANDI

Şüpheliler Davut M., Javad J., Nadir H., Sara C., Nergiz H. Ve Yasin H. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOYMAK İÇİN ARABADAN BİLE İNMEDİLER

Öte yandan şüphelilerin yağma yaptıkları anlara dair görüntüler de ortaya çıktı. Çıkan görüntülerde arabanın içerisinde bekleyen şüpheliler kaldırımdan geçen 3 kişiyi araçtan dahi inmeden durdurup üzerlerini aradıkları ve paralarını aldıkları anlar görülüyor.