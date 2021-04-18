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Giriş Tarihi: 19.4.2021 05:55

’de iki katlı evde yangın

DHA
Kırıkkale’de iki katlı evde yangın

'nin Bahşili ilçesinde 2 katlı bir evin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, evde hasar meydana geldi.

Yangın, saat 00.20 sıralarında Bahşili ilçesi Doğanay Mahallesi'nde Dursun ve Şerife Uzun çiftine ait 2 katlı evin çatısında meydana geldi. Çatı katında bulunan eski araç lastiklerinin tutuşması sonucu alevler kısa sürede evin ikinci katına sıçradı. Evde yaşayan çift ise yangını fark eden komşularının yardımıyla evden çıkarıldı. İhbar üzerine, olay yerine Kırıkkale Belediyesi ve Bahşili Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangında, evin ikinci katında ve çatısında hasar meydana geldi.

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Kırıkkale’de iki katlı evde yangın
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