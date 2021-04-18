Kız arkadaşının etrafında drift yapan sürücüye tepki

Ünye ilçesinde kapatılan eski çöplük alanı ile Çaybaşı ilçesi sapağında, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş yolda drift yaptı. Ceza yememek için otomobilinin plakasını da söken sürücünün o anlarını, arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.