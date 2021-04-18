KOP idaresi gençlerin hayatına tarımla destek oluyor

Kırıkkale'de madde bağımlısı gençlerin rehabilite edilerek yeniden hayata kazandırılması amacıyla sürdürülen 'Hayat Boşluk Kabul Etmez' projesine KOP İdaresi tarafından çok anlamlı hibe desteği verildi. Yaz Seraları ve Meyve Bahçesi kurulan Huzur Köy Yataklı Bağımlılıkla Mücadele ve Sosyal Uyum Merkezinde, madde bağımlısı gençler toprakla uğraşarak hem kötü alışkanlıklarda uzaklaşıyor hem de üretmenin mutluluğunu yaşıyor.

TARIMLA HAYATA DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen ve Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "KOP Bölgesinde Tarımla Hayata Destek Projesi" hedefine emin adımlarla ilerliyor. KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) mali destek programı kapsamında 2020 yılında finanse edilen projede, Huzur Köy Arındırma Merkezi arazisine 525 metrekarelik iki adet yaz serası ile 5 dönümlük alanda içerisinde elma, vişne, kiraz, erik, üzüm ve şeftali gibi meyve fidanlarının yer aldığı bahçe kurulumu yapıldı.

DEVLET DESTEKLERİ ÖNEMLİ

Proje sahasını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan ve tedavi gören gençlerle bir süre sohbet eden KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) tarafından yayınlanan Türkiye Uyuşturucu Raporuna göre, ülkemizdeki uyuşturucu madde kullanımı yaş ortalamasının 26'ya kadar gerilemiş olmasının, bu kullanıcıların yüzde 76'ya yakın bir kısmını ise 18-29 yaş aralığındaki gençler olduğu gerçeğinin, Türkiye için önemli bir halk sağlığı problemi haline dönüşen madde kullanımı ile mücadele kapsamında verilen devlet desteklerinin önemi bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

GENÇLİĞİMİZİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Hızla büyüyen, sanayi ve teknoloji alanında dünya ile rekabet edebilen ve yeni konsept geliştirerek bunu yine dünya ile paylaşan Türkiye hedefine ulaşabilmenin temel taşlarını gençlerin oluşturduğuna dikkat çeken KOP Başkanı Şahin, yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı bir kurum olan Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından 2019 yılında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteklenen Huzur Köy projesinin KOP destekleriyle doğa ile iç içe farklı bir merkeze dönüştüğünü belirterek; "Gençliğimizi çok önemsiyoruz. Onların başına gelebilecek herhangi bir olumsuzluk Türkiye'nin geleceğini yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle kısa adı AMATEM olan Türkiye genelindeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinde arındırma tedavileri tamamlanan gençlerimiz buradaki 30 yataklı Huzur Köy merkezine gelerek yeniden sosyal hayata katılmaları, istihdam edilerek normalleşmeleri sağlanıyor. Çeşitli meslek edindirme atölyeleri, yaz seraları ve meyve bahçeleri ile üretmenin ve ürettiklerinden gelir elde etmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Onların gözlerinde yeniden yaşama sevincini görmek, ülkenin geleceği adına yeniden üreten ve faydalı bireyleri görmek bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor." dedi.