Körfez’de silahlı çatışma 2  yaralı

1 KİŞİ YAKALANDI

Silahların ateşlendiği ve 2 kişinin yaralandığı olay sonrası, bölgede bulunanlar büyük korku ve panik yaşadı.. Olay sonrası saldırganlar olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olaya karıştığı öne sürülen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri diğer şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.