Körfez’de silahlı çatışma 2  yaralı

Körfez İlçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bölgede alışveriş yaptıkları öğrenilen 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada şahıslar birbirilerine silah çekerek ateş a açtı. Olayda çatışmanın arasında kalan ve Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yöneticisi olduğu öğrenilen Mehmet Ali Yıldırım (48) kalçasına, cadde üzerindeki bir iş yerinde çalışan Ekrem Gelturan (48) ise ağzına ve bacağına isabet eden mermilerle yaralandı.
1 KİŞİ YAKALANDI
Silahların ateşlendiği ve 2 kişinin yaralandığı olay sonrası, bölgede bulunanlar büyük korku ve panik yaşadı.. Olay sonrası saldırganlar olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olaya karıştığı öne sürülen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri diğer şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.