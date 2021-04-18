Köyde 3 milyon TL’lik vurgun kavgası

Sinop Saraydüzü'ne bağlı Yaylacılı köyünde ikamet eden Eyüp Akdoğan ile 4 kişi, köy muhtarı Osman Akdoğan'ın köye ait 3 milyon liranın hesabını veremediğini gerekçe göstererek Boyabat Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurunda bulundu. Akdoğan, 2011'de köyün Boyabat Barajı suları altında kaldığını ve başka bir mevkiye taşındığını, bu nedenle istimlak bedeli olarak köy tüzel kişiliğine 3 milyon lira aktarıldığını söyledi. Bu paranın bir kısmı ile yayladan köye su getirildiğini belirten Akdoğan, "Köyümüze su getirildi.Ancak bu su yoluna harcanan paranın büyük kısmı hayırseverlerin yardım paraları ile yapıldı. Köyümüze bir cami yapıldı ancak caminin yüzde 60'ı vatandaşların bağışları ile yapıldı. Köylüler kendi evlerini kendi imkânlarıyla yaptı. Sonra da 2018 yılında muhtar bize 3 milyon liranın bittiğini söyledi. Paranın akıbetini sorduğumuzda ise yapılan işlere harcandığını söyledi. Köy adına yapılan işlerin çoğunluğu hayır paraları ile yapıldı ama köy parasından yapılmış gibi faturalar alındı. Tüm bu usulsüzlükerin araştırılması ve muhtarın hesap vermesi için şikâyetçi olduk" dedi.