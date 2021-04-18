Köyde 3 milyon TL’lik vurgun kavgası





Ancak bu su yoluna harcanan paranın büyük kısmı hayırseverlerin yardım paraları ile yapıldı. Köyümüze bir cami yapıldı ancak caminin yüzde 60'ı vatandaşların bağışları ile yapıldı. Köylüler kendi evlerini kendi imkânlarıyla yaptı. Sonra da 2018 yılında muhtar bize 3 milyon liranın bittiğini söyledi.