Hafta içi hafta sonu kuaförler, berberler açık mı, kaça kadar açık? Kuaför ve berberler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Milyonlarca çalışan tarafından kuaför ve berber çalışma saatleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında ülke çapında birçok işletme kısıtlamaya tabi tutulurken yayımlana genelgede yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları ile ilgili açıklama yer aldı. Daha önceden belli saatler aralığında çalışan kurumlarla ilgili olarak yeni açıklama geldi. Buna göre; Kuaförler, berberler açık mı? Hafta içi hafta sonu kuaför ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçilirken kuaför ve berberlerin çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri genelgesi ile kuaför ve berberlerin çalışma saatleri şöyle;
Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlama sürelerine uyum için istisnalar haricinde işyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olacak. Genelgede berber ve kuaförlerin yer almamasından dolayı bu işletmeler açık olduğu biliniyor.
Genelgede yer alan bir diğer detay da işyerlerini çalışma saatleri oldu. Yayınlanan genelgede "Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek." ifadesi kullanıldı.