Âlimin mezarı kaldırımda kaldı

Muğla Menteşe'nin Emirbayezıd Mahallesi Turgutreis Caddesi'nde, bir apartmanın önündeki kaldırımda bulunan mezar görenler şaşırtıyor. Muğla'nın değerli âlimlerinden olan Emirbayezıd'ın mezarının, ilk yapıldığı zamanlarda bir türbe şeklinde olduğu ifade ediliyor. Zamanla artan yapılaşmalar sonucunda mezar bir apartmanın önünde kaldırımda yer aldı. Mezarın başındaki bilgilendirme tabelasında aslen Buharalı olduğu ve insanlara hak yolu ve doğruyu göstermek için uğraştığı yazıyor. Emirbayezıd Efendi'nin, Padişah 2. Selim ile 3. Murad dönemlerinde, Muğla'nın diğer önemli tarihi kişilikleri olan ve isimleri şehrin diğer yerlerinde yaşatılan Şeyh Muslihiddin ile Şeyh Keramettin hazretleriyle aynı devirde yaşadığı rivayet ediliyor.