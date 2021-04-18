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Giriş Tarihi: 18.4.2021 14:18 Son Güncelleme: 18.4.2021 14:19

Mahalleyi savaş alanına çevirmişlerdi: 4 şüpheli de serbest bırakıldı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Mahalleyi savaş alanına çevirmişlerdi: 4 şüpheli de serbest bırakıldı

Eyüpsultan'da geçtiğimiz günlerde iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış, ortalık gündüz vakti adeta savaş alanına dönmüştü. Yaşanan çatışmaya ilişkin çalışma başlatan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silahıyla etrafa ateş açan M.Ç.'nin yanı sıra olayla ilişkisi bulunduğu belirlenen üç kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde 8 Nisan Perşembe günü iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı tartışma çıkmış ve ortalık savaş alanına dönmüştü. Yaşanan olayın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İstanbul Eyüpsultan’da iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu | Video

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yürütülen incelemelerin ardından harekete geçen Eyüpsultan Emniyeti, aralarında silahıyla etrafa ateş açtığı belirlenen M.Ç. ile A.Ç., B.E. ve B.M. isimli dört şüpheliyi düzenlediği operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ç., A.Ç., B.E. ve B.M. çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

BİR KİŞİ YARALANMIŞTI

İddiaya göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Çıkan çatışmada bir kişi yaralanmış, silahlı saldırganlar ise olay yerinde bulunan bir araca binerek kayıplara karışmıştı.

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Mahalleyi savaş alanına çevirmişlerdi: 4 şüpheli de serbest bırakıldı
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