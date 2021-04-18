Mesafesiz eğlenenlere 86 bin liralık ceza! Kısıtlamaya da uymadılar

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdüren İstanbul Polisi; dün sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saat 22.10 sıralarında Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Kuloğlu Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanını denetledi.

Mesafesiz eğlenenlere 86 bin liralık ceza | Video

Kapalı olması gereken saatte açık olan eğlence mekanında aynı zamanda kapasitenin üzerinde müşteri bulunduğu ve adresteki kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edildi. Adreste bulunan 25 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplam 86 bin 725 lira idari para cezası kesildi. Söz konusu iş yeri Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.