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Giriş Tarihi: 18.4.2021 13:18 Son Güncelleme: 18.4.2021 13:46

Mesafesiz eğlenenlere 86 bin liralık ceza! Kısıtlamaya da uymadılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Mesafesiz eğlenenlere 86 bin liralık ceza! Kısıtlamaya da uymadılar

İstanbul Beyoğlu’nda bir eğlence mekanında sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 25 kişiye 86 bin lira ceza kesildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdüren İstanbul Polisi; dün sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saat 22.10 sıralarında Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Kuloğlu Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanını denetledi.

Mesafesiz eğlenenlere 86 bin liralık ceza | Video

Kapalı olması gereken saatte açık olan eğlence mekanında aynı zamanda kapasitenin üzerinde müşteri bulunduğu ve adresteki kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edildi. Adreste bulunan 25 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplam 86 bin 725 lira idari para cezası kesildi. Söz konusu iş yeri Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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Mesafesiz eğlenenlere 86 bin liralık ceza! Kısıtlamaya da uymadılar
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