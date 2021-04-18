Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 17 Nisan 2021 Milli Piyango - MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli oluyor. 140 milyonu aşan dev ikramiye saat 21.30'da gerçekleşecek. 17 Nisan 2021 Cumartesi akşamı ekranlarda canlı olarak yayınlanan programda belli olan çekiliş sonuçlarının ardından sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar araştırılmaya başlandı. Haberimizin içerisinden Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. İşte 17 Nisan 2021 Milli Piyango İdaresi ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar!
SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! (17 Nisan 2021)
Şans oyunu tutkunları Sayısal Loto sonuçları ile ilgili sorgulamalarına an itibariyle başladı. Milli Piyango Online canlı ve noter huzurunda kazandıran numaralar açıklanırken 16 Nisan 2021 Sayısal Loto ikramiyesi tam 140 milyon TL'yi aşması çekiliş severlerin heyecanını ikiye katladı.
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da canlı olarak gerçekleştirilecek.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle: Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!