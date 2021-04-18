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Giriş Tarihi: 18.4.2021 21:00 Son Güncelleme: 18.4.2021 21:00

kızarıyor! Yüzde yüzü aşan bir artış var

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla kızarıyor! Yüzde yüzü aşan bir artış var

İllere göre açıklanan haftalık risk haritasına göre ’da nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde yüzü aşan bir atış görüldü. Risk haritasına göre mart ortalarında vaka oranı 100 binde 112 iken, Nisan ortasında bu değer 100 binde 242’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasındaki verilere göre, Muğla'da vaka sayısında artış yaşanıyor. Koronavirüs risk haritasına göre; 3 Nisan-9 Nisan haftasında illere göre vaka sayısı Muğla'da 100 binde 204'ken, 10-16 Nisan tablosunda 100 binde 242'ye yükseldi.

ARTIŞ NİSAN AYINDA DA SÜRÜYOR

Önceki aylara göre ciddi artış yaşanan Muğla'da vaka oranı, şubat ayında 100 binde 49, mart ortalarında ise 100 binde 112'ye çıkmıştı. Bu değerdeki artış nisan'da da sürdü.

YÜZDE YÜZÜ AŞAN ARTIŞ VAR

İllere göre koronavirüs risk haritasında Muğla'da bir önceki aya göre, yüzde yüzü aşan bir artış gerçekleştiği görüldü.

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Muğla kızarıyor! Yüzde yüzü aşan bir artış var
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