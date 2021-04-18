Muğla kızarıyor! Yüzde yüzü aşan bir artış var

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasındaki verilere göre, Muğla'da vaka sayısında artış yaşanıyor. Koronavirüs risk haritasına göre; 3 Nisan-9 Nisan haftasında illere göre vaka sayısı Muğla'da 100 binde 204'ken, 10-16 Nisan tablosunda 100 binde 242'ye yükseldi.
ARTIŞ NİSAN AYINDA DA SÜRÜYOR
Önceki aylara göre ciddi artış yaşanan Muğla'da vaka oranı, şubat ayında 100 binde 49, mart ortalarında ise 100 binde 112'ye çıkmıştı. Bu değerdeki artış nisan'da da sürdü.
YÜZDE YÜZÜ AŞAN ARTIŞ VAR
İllere göre koronavirüs risk haritasında Muğla'da bir önceki aya göre, yüzde yüzü aşan bir artış gerçekleştiği görüldü.