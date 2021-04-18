Necdet Üruğ 100 yaşında hayata gözlerini yumdu

19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ (100) çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi hayatını kaybetti.

Üruğ'un ölüm haberini Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ sosyal medya hesabından duyurdu. Başbuğ, "19. Genelkurmay Başkanımız Emekli Orgeneral Necdet Üruğ'un vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Üruğ'un ölüm haberini sosyal medya hesabından "19. Genelkurmay Başkanımız E. Org. Necdet Üruğ'un vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dilerim" ifadeleriyle duyurdu.

KORONAVİRÜSÜ ATLATMIŞTI

Necdet Üruğ'un oğlu Hadi Üruğ, "Babamı 23 Mart'ta rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırdık. Başka şikayeti vardı ama korona teşhisi kondu. Benim de konavirüs pozitif olduğum belirlendi. Yoğun bakıma aldılar. Tedavisi tamamlandı. Korona sürecini atlattı, temiz alana çıktı. Ancak çoklu organ yetmezliği yaşandı. Dün gece de hayatını kaybetti" dedi.

SALI GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Necdet Üruğ cenazesi salı günü saat 12.00'da Selimiye Camii'nde yapılacak askeri törenin ardından, Ortaköy Mezarlı'nda toprağa verilecek.