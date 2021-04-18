Nemrut’ta 10 metrelik kar tüneli

Nemrut Krater Gölü yolunda İl Özel İdaresi tarafından başlatılan karla mücadele çalışması devam ediyor. Kar kalınlığının 10 metreye kadar ulaştığı Nemrut'ta iş makineleri kardan kayboluyor. Bitlis İl Özel İdaresi Şantiye Şefi Nail Aşit, "Yer yer kar kalınlığının 10 metreye ulaştığı bölgede yolun yaklaşık yüzde 80'ini bitirmiş durumdayız. İnşallah bir iki gün içinde krater gölüne ulaşmış olacağız. Nemrut Krater Gölü turizm ve ülkemiz için oldukça büyük bir öneme sahip. Bu yıl karla mücadele çalışmasında yaklaşık 20 bin kilometreye yakın yol çalışmamız oldu" dedi.