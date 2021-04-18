Nesli tükenme tehlikesi altında... Muğla'da bir karakulak fotokapana yakalandı!

İlemin, AA muhabirine, yıllardır karakulaklarla ilgili çalışma yaptığını, elde ettiği görüntünün en net videolardan olduğunu söyledi.

"AVLANIRKEN AYAĞI İNCİNMİŞ"

Görüntüde yer alan yaban kedisinin, avlanırken ayağını incitmiş olabileceğini değerlendirdiğini dile getiren İlemin, karakulakların ve diğer etçillerin çok fazla tehditle karşılaştıklarını ifade etti.

Karakulakların zorlu koşullarda avlanıp ürediklerini anlatan İlemin, şöyle konuştu:

"Yabani kedilerin mevcut habitatları kara yollarıyla parçalanmış durumda. Kısa zaman içinde üç karakulak ve bir vaşak aynı noktada araç çarpması sonucu öldü. Doğa Kuruma ve Milli Parklar ile Kara Yolları Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde ilk önlemler için harekete geçtik. Kara yollarına uyarı tabelaları yerleştirilecek. Sonrasında geçişlerinin en yoğun olduğu noktalara eko-sistem geçiş noktalarının oluşturulması planlanıyor. Umarım gelecek nesiller daha güvende olacak."