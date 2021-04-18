Öldüresiye dövdüğü eşi için aşk kitabı yazmış

İran'da kadın haklarını savunduğu için idama mahkûm edilen ve 6 yıl önce Türkiye'ye sığınan 32 yaşındaki Galavizh Ayoubi Amirabad, Adana'da eşi Zülküf Coşkun tarafından öldüresiye darp edildi. Amirabad'ın darp edildiği görüntüler kızı tarafından sosyal medyada paylaşılınca olayı gerçekleştiren zanlı gözaltına alınıp, tutuklandı. Amirabad, eşinin ilk başlarda kendisine çok iyi davrandığını hatta kendine aşk kitabı yazdığını belirterek, "Biz tanışmamızın 3'üncü yılımızda bu kitabı hazırlamış. Bu kitabı Sevgililer Günü'nde bana hediye etti.Kitapta kendisini kimsesiz olarak yazmış ve bensiz olamayacağını söylemiş. Onun aşkına gerçekten çok güveniyordum. Düşünüyorum da bu kadar duygu yalan olabilir mi her şey tiyatroymuş, hâlâ şoktayım" dedi. Amirabad, "Beni gezdiriyordu, başımdan aşağı güller döküyordu. Benim maddi durumum kötü gitmeye başladı, onun da bana karşı aşkı bitmeye başladı. Aşk bitince şiddet başladı. Daha önce de çok dövdü beni, sayısını hatırlamıyorum" diye konuştu.