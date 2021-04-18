Özel ekip kuruldu, 248 cinayet çözüldü!

İçişleri Bakanlığı'nın emniyet ve jandarma asayiş birimlerinin titiz çalışması sonucu geçmiş yıllara ait 248 faili meçhul kasten öldürme olayı çözüme kavuştuğunu açıkladı.



Geçmiş yıllarda meydana gelen ancak failleri ortaya çıkarılmamış olaylar emniyet ve jandarmanın özel çalışması sonucu aydınlatılmaya başlandı. Bu kapsamda emniyet ve jandarma asayiş birimlerinde kasten öldürme olaylarının aydınlatılması için özel ekipler kuruldu. Uzmanlaşan personeller arasından seçilen bu özel ekipler, kasten öldürme olaylarıyla ilgili muhafaza altına alınan delil ve belgelerdeki her ayrıntıyı titizlikle inceledi.

DNA VERİ ENTEGRASYONU FARK SAĞLADI

Ayrıca olayların aydınlatılmasında bu özel ekiplerin yanı sıra jandarma ve emniyetin avuç izi ve parmak izi veri tabanı, ateşli silahlarla meydana gelen olayların tek veri bankasında toplanmasına imkan sağlayan balistika projesi ile DNA Veri Entegrasyonu da etkili oldu.

28 YILLIK CİNAYETLER DAHİL 248 CİNAYET AÇIKLIK BULDU



Bu sayede geçmiş yıllarda yaşanan ancak yaşandığı dönemde aydılatılamamış birçok faili meçhul kasten öldürme olayı da çözüme kavuştu. Emniyet ve jandarma asayiş birimlerince 1990-98 yılları arasında meydana gelen 8 olay, 2000-2005 yılları arasında meydana gelen 27 olay, 2006-2011 yılları arasında meydana gelen 41 olay, 2012-2018 yılları arasında meydana gelen 172 olay olmak üzere toplam 248 faili meçhul kasten öldürme olayı aydınlatıldı.

Konu hakkında yapılan yazılı açıklamanın yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından da kamuoyuna bilgi verildi. İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Emniyet ve Jandarma Asayiş Birimlerince, özel kurulan ekiplerle, 1990-2018 yılları arasında meydana gelen, 248 faili meçhul cinayet aydınlatıldı" ifadelerini yer verildi.